總統蔡英文過境美國紐約，29日晚間出席僑宴時，一開始先以台語致詞，不過說得「不輪轉」，蔡自嘲因為選舉是很久以前的事，所以台灣話差不多都忘了。對此，國民黨台北市議員李彥秀直言，蔡英文不經意的說笑，反而洩露兩個「國家最高機密」。

「原來，對蔡英文而言，『台語，只是選舉語言！』」李彥秀今(1)日在臉書指出，政治人物學台語、客語、原住民族語言，拉近與民眾的距離原本無可厚非，而蔡出席僑宴與僑胞交心，原本是再溫馨、自然不過的場合，致詞卻搞到拆自己的台，讓李彥秀直呼瞠目結舌。

李彥秀認為，蔡英文不經意的說笑，反而洩露兩個「國家最高機密」。第一、蔡英文與最挺她的台僑用餐，都需要講稿才能致詞，「人肉讀稿機」顯然已經不是嘲諷，更讓人懷疑，總統是否還有思考的能力？是否還有中心思想？

此外，李彥秀說依照蔡英文的邏輯，不用選舉，所以「用來騙票」的台語可以忘光光，同理可證，不用選舉，也可以不用理會民眾對通膨的痛苦？對缺蛋、缺水、缺電的擔憂？對政府無能的怒火？李彥秀諷刺表示，難道蔡英文真正想說，而說不出口的是「2024以後，都不關我的事？」