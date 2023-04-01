針對台中老屋施工倒塌事件，傳出罹災勞工均未加保職災保險，勞動部表示，罹災勞工若經查受僱於登記有案的事業單位，其家屬即享有勞工職業災害保險給付保障，並將對雇主處2萬元至10萬元罰鍰並追繳保險給付金額，就算不是強制加保對象，勞工發生職災死亡後也可向勞保局申請118萬8000元的死亡補助。

勞工職業災害保險及保護法去年5月1日施行，災保法第6條及第13條規定，受僱於依法已辦理登記等事業單位的勞工，不論該單位僱用人數，都應由雇主辦理參加職保；勞工的保險效力，自到職當日起算。若雇主漏未依規定為所屬員工辦理加保，事後發生職業傷病事故，勞工仍可依規定請領各項保險給付。另外，勞工朋友若受僱於非屬登記有案等事業單位，災保法也明定提供未加保職災勞工照護、失能或死亡補助。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，如果罹災勞工由營建商聘僱，則屬強制納保對象，遺屬可向勞保局申請職保法各種給付，勞保局將對雇主罰鍰外，也將追繳保險給付金額，但如果受僱為自然人等非強制納保單位，則仍可依災保法請領死亡補助（現為118萬8000元）。