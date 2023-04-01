坊間流傳酒精、咖啡因可能提高泌尿道感染風險；攝取柑橘、補充礦物質鋅、避免穿過於緊身的褲子，可改善泌尿道感染。對此，營養師李婉萍直言，現今研究認為上述行為與泌尿道感染並無太大關聯。

李婉萍在個人網站撰文指出，人體的泌尿系統包含腎臟、輸尿管、膀胱和尿道，主要作用是尿液的製造、儲存及排出，廣義的泌尿道感染就是指上述器官受到細菌侵犯；女性因生理結構的關係，導致細菌到達膀胱的距離較短，所以比男性更容易發生泌尿道感染。

泌尿道感染常見症狀：排尿感覺疼痛或有燒灼感、頻尿、尿液濁狀、血尿、膀胱或下腹部疼；當感染擴散至腎臟時，背部、肋骨附近也會有疼痛感，甚至發燒、寒顫。

李婉萍提醒，初期僅有輕微尿道炎症狀時，就要多攝取水分且避免憋尿，情況通常可得到改善；假如症狀持續數天未好轉，應盡早就醫。如果沒有及時治療，症狀會隨著時間惡化，尤其感染至腎臟時，可能發生危及生命的併發症。

至於坊間流傳酒精、咖啡因可能提高泌尿道感染風險；攝取柑橘、補充礦物質鋅，避免泡澡及穿過於緊身的褲子，可改善泌尿道感染；也有一說認為頻繁行房較容易造成女性感染，行房後立刻排尿與清潔有幫助。李婉萍指出，最新醫學研究並不認為上述與泌尿道感染有絕對關係，不過行房後立即排尿並沖洗，確實對陰道保健有益。

李婉萍表示，各年齡層的人都可能發生泌尿道感染，其中有幾個高風險族群要特別注意，例如懷孕婦女、服用免疫抑制藥物的病患、免疫力不佳、腎功能不全及糖尿病患者。