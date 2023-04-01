現今公家機關、學校、醫療院所、交通場站、運動場等公私場所都會設置飲用水設備供民眾自行飲水，高市府環保局2022年針對公私場所設置的飲用水設備進行設備維護稽查430件、抽驗水質325件，稽查及抽驗結果全數合格。

高市府環保局指出，依據「飲用水管理條例」及「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」規定，飲用水設備管理單位每月應自行或委託專業機構辦理維護1次，每3個月進行水質檢測1次，其中設備維護紀錄及水質檢測報告均應保存2年，以備查核。環保局若查獲飲用水設備管理單位未依規定設備維護、檢驗水質及紀錄揭示等，將處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。

環保局提醒，民眾到飲水機取水前，應先確認飲水機附近有無公布設備維護紀錄及水質檢測報告，有無每月至少1次設備維護，檢測報告有否每3個月檢測大腸桿菌群，設備維護紀錄及水質檢測報告是否保存2年，在使用飲用水，以維護飲水安全。

環保局長張瑞琿強調，為民眾把關飲用水安全是相當重要的工作，近來除透過稽查、抽驗水質等作為外，也透過臉書、文宣方式宣導，希望藉由飲用水設備管理單位主動維護及環保局稽查抽驗雙管齊下，維護市民的飲用水安全。