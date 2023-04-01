南韓人氣女子天團「少女時代」隊長、主唱太妍，3月9日迎接34歲生日，特別排開工作，低調地前往捷運站看粉絲替自己製作的生日應援，雖然她摘掉口罩，仍沒被路人認出真實身分，如今太妍的反應曝光了。

太妍上月30日在個人官方YouTube頻道上傳「如何慶祝『太妍日』生日Vlog」影片，紀錄太妍親自到捷運站看粉絲的應援燈板，只見太妍放下黑色及肩髮，薄施淡妝，身穿休閒衣褲，戴著透明框眼鏡，沒特別遮掩自己的身分便出門，走進捷運站後找到自己的燈板，感謝粉絲的祝福，不忘拍下照片留念。

太妍沒戴口罩現身捷運站，身旁人都沒發現她的真實身分。（圖／YT@TAEYEON Official）
太妍沒戴口罩現身捷運站，身旁人都沒發現她的真實身分。（圖／[email protected] Official）

太妍拍下粉絲的應援燈板。（圖／YT@TAEYEON Official）
太妍拍下粉絲的應援燈板。（圖／[email protected] Official）

吃驚的是，知名度遍及國際、IG高達1890萬追蹤數的太妍，即便脫下口罩、以零偽裝的樣貌出現在眾人面前，依舊沒被乘客認出；太妍走到咖啡廳後，回想大部分的人都在滑手機或專心走路，沒有半個人認出她，讓她震驚又慌張，笑說：「以後好像可以多多搭捷運囉！」影片曝光後，不少粉絲相當錯愕，紛紛留言：「沒被認出來太神奇了」、「太妍還去咖啡廳，她非常愛她的粉絲」、「求巧遇」。

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