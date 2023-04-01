今年兒童節清明5天連假，大雪山及八仙山森林遊樂區12歲以下兒童入園可享免費，歡迎家長們帶著孩子，一同前往享受春日的美好。東勢林管處說，遊客中心更以全新面貌開放服務，結合國產竹木設計，展現獨特的山林魅力，提供5天連假遠離市囂休閒好去處。

八仙山遊樂區12歲以下，兒童入園可享免費。(東勢林管處提供)

東勢林區管理處指出，為慶祝兒童節4月1日至5日連假期間，12歲以下兒童可免費進入大雪山及八仙山森林遊樂區；大雪山森林遊樂區更於4月1日至3日舉辦有夜間生態觀察活動，活動費用為300元，3~7歲可享150元之優惠，3歲以下兒童可免費參加。

八仙山遊客中心休憩空間，別具一番詩情畫意。(東勢林管處提供)

為讓遊客輕鬆到達八仙山森林遊樂區，免於找無停車位之苦，4月1日至4日提供谷關至園區免費接駁巴士服務，時間自早上9時分至下午4時，從豐原客運谷關站至八仙山森林遊樂區，且持有該遊樂區入園發票，至全家便利商店(和平新谷關店)繳交谷關立體停車場停車費，即可折抵2小時停車費，輕鬆又划算。

大雪山夜間觀察-可愛鼯鼠，提供5連假休閒好去處。(東勢林管處提供)

東勢林管處強調，天氣日漸變熱，園區內各類植物隨著春天的腳步吐新芽換新裝，涼爽舒適的氣溫，是最天然舒適的紓壓環境，大雪山遊樂區霧社櫻在潔白的花朵間逐漸綻露新葉，山胡椒花則散發淡淡優雅的香氣，八仙山遊樂區涓涓的溪水，飛濺出強身健體的負離子，無論在步道上慢行或沉浸在親水池中，都讓身心煥然一新。