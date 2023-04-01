身為川普親密戰友的南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）激動地為川普募款

美國前總統川普將所謂的刑事起訴「迫害」變成搖錢樹，在短短不到24小時內，就收到超過400萬美元（約1.2億台幣）的捐款。

據《新聞周刊》（Newsweek）3月31日報導，就在曼哈頓大陪審團周四投票決定，要讓川普成為美國史上第一位被刑事罪名起訴的前總統後不久，他的2024總統大選競選團隊就快馬加鞭，四處寄發電子郵件，展開一連串以起訴為主題的募款。好幾封募款郵件都形容，曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）受到金融巨鱷索羅斯（George Soros）的資助，而這位億萬富豪曾痛批川普是騙子和自戀狂。

電子郵件中警告，這真是美國的黑暗時期，並說在激進左派、「深層政府」（Deep State）、開放邊界遊說團體，還有索羅斯全球主義陰謀集團的指使下，川普才會無辜被起訴。

其中還有一封電郵在毫無根據的情況下，就說美國總統拜登在幕後主使，並直嗆這場「獵巫」行動會讓拜登受到極大的反彈。而川普自己也說，他是「迫害」和「選舉干預」下的受害者。

顯然這選戰策略很有效，據川普競選活動陣營周五說，他們在這「虛假的起訴」決定宣布後5小時內，就收到來自全美50州的捐款。同時川普陣營在聲明中說，白艾榮在進行空前的政治迫害後，「川普總統」在24小時內就募得超過400萬美元（約1.2億台幣）。

聲明並強調，這如潮水般湧來的驚人民間基層捐款證實，美國民眾認為，索羅斯資助的檢察官無恥地以司法制度當武器，才起訴了川普。