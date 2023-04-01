統一發票近日才開獎，一名男網友分享自己就是千萬特別獎的得主，引起網友熱烈討論，不少人留言喊羨慕，但也有人驚覺今天是愚人節，該不會一切都是騙人的吧？對此，原PO也分享ibon領獎專區的照片，只見上面清楚寫著「特別獎1000萬」。

一名男網友昨天在Dcard上分享，還以為發票會中都是假的，沒想到竟然幸運中了1000萬。原PO也貼上財政部統一發票兌獎App的截圖畫面，只見在「我要領獎」的專區中，顯示他在今年2月的一張發票中了1000萬的特別獎。

貼文引起網友熱烈討論，「哇靠，我第一次看到千萬中獎者發文的」、「太好運了吧！我這次100多張發票都沒中」、「好讚喔！買房、買車，還有買股票都可以自由運用了，還可以到處旅遊，羨慕死了」、「 羨慕，我已經好久沒中過發票了」、「這真的太扯了，原PO是買了情趣用品嗎？」

不過，有網友驚覺今天是4月1日愚人節，因此忍不住懷疑原PO該不會是P圖騙人的吧！「很想祝福你，但想到今天4月1號，還是算了」、「提前慶祝愚人節的概念嗎？」對此，原PO也分享ibon機台領獎專區的翻攝畫面，上面清楚的寫著「特別獎1000萬元」，這才讓網友們心服口服。