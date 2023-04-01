俄羅斯聯邦安全局（FSB）日前逮捕一名美國「華爾街日報」（WSJ）記者，指控他從事間諜活動，掀起美俄之間新一波危機。美國總統拜登昨（31）日表示，白宮已著手處理此次事件，並要求莫斯科當局放人。

綜合《美國之音》、《紐約郵報》、《衛報》等外媒報導，「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich）30日遭俄羅斯以間諜罪嫌逮捕。記者昨天詢問拜登是否有任何話要告訴莫斯科，拜登以十足權威的口吻表示：「放他走」。

美國總統拜登針對「華爾街日報」記者遭俄羅斯指控為間諜，要求莫斯科當局放人。

記者接著追問，白宮是否可能驅逐俄羅斯駐美大使或記者，回敬俄羅斯的逮捕行動，拜登表示目前還沒有這個計畫，正想辦法透過其他方式解決。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，格什科維奇是被「當場逮獲」。儘管如此，FSB並未提供文件或影片佐證。《衛報》指出，莫斯科當局似乎確認格什科維奇的犯行「已成定局」，短期之內恐怕很難將他釋放。

News organizations from around the world joined President Biden's call to release WSJ reporter Evan Gershkovich https://t.co/J4nT1Ckllr — The Wall Street Journal (@WSJ) March 31, 2023

部分觀察家認為，俄羅斯逮捕格什科維奇有2個可能動機：第一、進一步壓制西方的評論報導；第二、以格什科維奇為「人質」，未來與西方交換被捕的間諜。

自從戰爭開打以來，許多外國記者離開了俄羅斯，但也有記者選擇留下，或進行短期採訪。已經在去年離開俄羅斯的資深記者阿爾巴茨（Yevgenia Albats）認為，這次事件無疑是俄國當局給菁英階層的一個警告，要求他們不要和外國記者交談。

格什科維奇被捕後，目前已移送莫斯科並遭到正式起訴，案子預計5月底才會進行審理。一旦遭到定罪，他將面臨20年的有期徒刑。