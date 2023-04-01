高雄一名人妻前年無意間瀏覽丈夫的工作用隨身碟，發現一個資料夾以共同好友A女命名，她心生疑慮便點入瀏覽，才驚知裡頭存了259個丈夫與A女的性愛檔案，讓她崩潰向A女提告求償。高雄地院審結，判A女須賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張，於2015年間與丈夫阿湯（化名）結婚，A女為2人的共同好友，曾來家中作客，故明確知悉阿湯為已婚身分；然2021年8月間她意外在阿湯的工作用隨身碟中發現一個以A女名字命名的資料夾，點入瀏覽才發現裡頭存有共計259個檔案，全是阿湯及A女的性愛自拍照片與影片，認為配偶權遭到A女嚴重侵害，依法向A女求償100萬元。

對此，A女稱，她並未拜訪過阿湯夫妻家中，2人曾於2016年7月至2017年2月間短暫交往，此後2人生活無交集，至於阿湯妻子所稱的性愛檔案，均無法證明照片中的主角為阿湯，希望法官駁回阿湯妻子的賠償請求。

高雄地院審理時，法官勘驗證據後，發現阿湯妻子曾於2016年間在臉書發文，分享婚後為人母的心情，當時A女還留言稱「帶來給我照顧！你們去約會啦」等文字，堪認A女知情阿湯已婚，不採信A女說詞，酌情後判A女須賠償阿湯妻子30萬元為適當。可上訴。