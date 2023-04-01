大陸國務院昨日在北京召開第一次廉政工作會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強在會上強調，要堅定不移推進政府黨風廉政建設，為推動高質量發展和全面建設社會主義現代化國家，開好局起好步提供堅強保障。

李強指出，政府黨風廉政建設是全面從嚴治黨的重要組成部分。面向新時代新征程，面對新形勢新任務，必須深入貫徹全面從嚴治黨戰略方針，堅定不移把政府黨風廉政建設向縱深推進，提升政府公信力和執行力，真正取信於民、更好服務人民，努力建設人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府。

李強強調，今年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年，是本屆政府履行職責的第一年，政府黨風廉政建設要實現新的進展。要鍥而不捨落實中央八項規定精神，堅持糾「四風」與樹新風並舉，堅持勤儉辦一切事業，推動作風建設常態化長效化。要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統治理，嚴格防範和嚴肅查處重點領域腐敗問題，堅決懲治群眾身邊的腐敗和不正之風。要深入推進政府職能轉變，通過改革壓縮權力尋租空間、剷除滋生腐敗的土壤，用制度剛性防止權力任性。

要堅決落實全面從嚴治黨主體責任，嚴格廉潔自律，做到講政治、守規矩，嚴律己、不謀私，勤作為、勇擔當，營造風清氣正、幹事創業的良好環境。