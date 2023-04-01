社交能力十分重要，不僅對於職場發展、人際關係都有著非常深的影響，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享可透過以下的8題裡有3個選項的心理測驗，並紀錄哪個選項得到最多，來初步了解自己的社交風格及需要改進的地方，就可以讓自己在與人交談中更順利，便留下好印象。

1、當遇到陌生人，會如何做呢？

A、主動跟對方打招呼

B、保持距離觀察對方反應

C、不理會對方

2、當面對緊張或壓力的情況時，會如何做呢？

A、表現出自信和冷靜

B.、感到緊張但仍能應對

C、容易失去自製力

3、和朋友或同事交流時，會如何做呢？

A、聽取對方的觀點並表達自己的想法

B、說話比較多，不太給別人機會發言

C、不太願意跟人交流或分享

4、當認為對方做錯事時，會如何做呢？

A、直接告訴對方

B、暫時忍耐，等待適當時機再提醒對方

C、選擇不表達意見

5、在新的社交場合，會如何做呢？

A、主動和陌生人聊天，認識更多人

B、與自己熟悉的人待在一起

C、不願意參加這樣的活動

6、當與他人溝通時，會如何做呢？

A、盡量理解對方的觀點

B、表達自己的意見而不考慮他人感受

C、不太注意對方在說什麼

7、當想要與某人建立良好的人際關係時，會如何做呢？

A、主動與對方交流，試著了解對方

B、與對方共同參加活動或聚會

C、不知道該如何開始

8、當面對困難或衝突時，會如何做呢？

A、尋求他人的幫助或建議

B、嘗試獨自解決問題

C、放棄或逃避問題

●Ａ選項最多：

代表是一個相對主動且開放的人，對於與陌生人交往、新的社交場合，比較願意採取主動並積極參與。同時，願意傾聽他人的觀點並表達自己的想法和尋求幫助或建議。這些因素都有助於提高社交和溝通能力，更容易與他人建立良好的關係。

●Ｂ選項最多：

他們傾向於保持冷靜和觀察，並且不會馬上做出反應。在面對陌生人或新情況時，可能會採取較為保守的態度，不會主動開始與陌生人交談。在與朋友或同事交流時，會傾向於聆聽對方的觀點並表達自己想法，不會佔據對話的主導權。當面對沖突或困難時，會嘗試自己解決問題，但也願意尋求建議和幫助。

●Ｃ選項最多：

意味著可能不太願意與陌生人互動，並且比較沒自信、不善於溝通，以及在面對困難時會選擇逃避或放棄。由於不善於與人交流，需學習一些社交技巧，例如主動介紹自己、提問、表達觀點和感受等，以便更好與人交流和建立關係。此外，也需學習如何面對和解決問題，以增強自己的信心。