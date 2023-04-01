桃園市政府昨（31）日召開公共工程總體檢報告記者會，揭露前朝市長鄭文燦任內的三大工程問題，包括平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓、竹圍漁港遊艇碼頭。張善政指出，市府為此損失近3億元公帑。

張善政也在臉書發文提到，平鎮文化公園地下停車場在109年發生樓板崩塌事故，主因是數據輸入錯誤。影響工程增加15個月工期和2億4360萬元的經費；而楊梅區公所行政大樓發生建築物上浮的情況，張善政披露是當初鑽探報告不精準錯估了地下水位，這也讓工程增加了3680萬元的經費。

至於竹圍漁港遊艇碼頭，張善政更是罕見說重話，直言設計上不但錯誤引用台北港，且竹圍漁港根本不適合興建遊艇碼頭，這是決策性的錯誤，且還損失了24座價値1368萬元的浮箱體。張怒批該工程，「好像把錢丟在水裡面」。

網友對於張善政的PO文，也紛紛留言表示「勿枉勿縱」、「相信如果花他們自己的錢是不會如此草率的」、「問題是找到了，但多花的錢與過去的責任誰負責？」、「民進黨執政，就是不把人民的納稅錢，當錢花，隨意揮霍浪費」、「讓我們看看前五星市長做的好事！」