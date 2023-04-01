黃亮勛（左）跟虛淵玄分享各自看待布袋戲所屬的類型。（石智中攝）

布袋戲的形式一直演變，進而跨上多種平台。（資料照）

日本動畫大師虛淵玄為台日合製戲劇《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》來台，與霹靂國際多媒體總經理黃亮勛合體，以兩方合作的《東離劍遊紀》系列及續作，看偶戲的市場價值、類型定位、IP量能，以及《東離劍遊紀》續集的搶先彩蛋。

比動畫片更寫實

『Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀』來啦！霹靂總經理黃亮勛與日本編劇大師虛淵玄（NITRO PLUS）一起面對面告訴你，你所不知道的秘密！#東離劍遊紀

以前，布袋戲是戶外的野台戲，之後影像化跑到電視機裡、大銀幕中，霹靂布袋戲紅紅火火了30多年，影像化後究竟歸屬哪個種類？黃亮勛表示：「布袋戲歸屬什麼類型，其實一直有爭議。」去年霹靂推出電影《素還真》，在台北電影節歸類動畫片，在金馬獎又變成報名劇情片，當偶戲走出台灣，在海外影展又多被視為動畫片。

黃亮勛說：「對我而言，動畫跟布袋戲的差別，就是布袋戲是真的東西，有寫實感，衣服跟頭髮的擺動、偶的撞擊、場景爆破，都是有真實性的，貼近觀眾的真實經驗。」他認為動畫的情緒表現力強，但布袋戲更寫實一點，卻又比真人拍攝的戲劇更奇幻，「在這個光譜中，布袋戲介於二次元跟三次元之間，我們可說是二點五次元的載體。」

布袋戲確實是特殊的存在，來自日本的虛淵玄怎麼看？他認同黃亮勛的說法，「但我自已怎麼認定布袋戲呢？就是特攝片（特殊攝影），這在日本有非常明確的類型。」怪獸特攝片如《哥吉拉》、英雄特攝片如《假面騎士》，還有更多複合型態的衍伸類型，虛淵玄明確表示，自己編寫的《東離劍遊紀》就是特攝片。

至於擅長動畫片的虛淵玄，聊起布袋戲跟動畫製作上的優勢跟劣勢，他說布袋戲戲比起動畫，影像本身更有說服力，實際呈現、實際拍攝，不會有動畫常出現的畫面崩壞跟不完整呈現，而兩體裁的作品成功與否，只在題材選擇上各自適不適合。虛淵玄更說《東離劍遊紀》是他第一次跨國合作，並且首次編劇並擔綱總監修，是他歷來發揮最自由的作品。

玩IP手遊很爽快

虛淵玄在2014年的一場博覽會認識霹靂布袋戲，想推廣、讓日本年輕觀眾可以認識素還真相關作品，因為這個機緣催生出《東離劍遊紀》，一拍就是7年。因為新一季甫開拍，虛淵玄無法公開太多細節，黃亮勛僅透露續集世界觀會再擴大，角色增加很多，打戲也多很多。

《東離劍遊紀》亦推出IP手遊，虛淵玄體驗得很開心，「畫面非常華麗，玩起來很爽快，對粉絲來說，以前只能看到劇裡的角色，如今可以操作跟打鬥，是很好的體驗。」若滿分10分會為手遊打幾分？他苦笑說很難打分數，因為他有老花眼，拿著手機看無法判定畫面精細度，如果可在大型介面上玩，肯定滿分。