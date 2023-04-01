台東卑南鄉太平村昨晚發生機車摔落排水溝意外，1名女騎士不明原因衝出路外，並連人帶車摔落水溝，台東警分局獲報到場，但該名女騎士當場無生命跡象，警方正在調查事故原因，並程序報請台東地方檢察署相驗。

台東卑南鄉太平村昨晚發生連人帶機車摔落排水溝意外，女騎士當場無生命跡象。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警察分局3月31日19時40分許接獲民眾報案，卑南鄉太平村有女性騎士連同機車掉入路外水溝。經現場初步調查，52歲黃姓女子騎乘普通重型機車行經事故地點時，因不明原因衝出路外，連人帶車摔入至排水溝，詳細事故原因由台東警分局調查釐清，依程序報請台東地方檢察署相驗。