清明連假第一天，新北各區公墓及納骨塔湧現掃墓祭祖人潮，新北市長侯友宜上午前往土城靈恩納骨塔與土城大墓公參加清明祭祀典禮，兩場都有民眾見到他高喊「總統好」。侯致詞時表示，感念先烈先賢為這塊土地打拚與奉獻，台灣現在挑戰很多，未來他會跟大家手牽手心連心，繼續向前走。

侯友宜上午連趕兩場清明活動，民眾看到他興奮大喊「總統好」，新北市神明會大墓公董事長林長寅致詞時也說，市長做了5年多，為新北建設非常多，看可不可以更上一層樓，呼籲民眾支持，讓侯高票為大家服務。

侯友宜致詞時表示，這次參加大墓公祭祀大典，希望懷念我們先祖，他們很多人為這塊土地奉獻， 感恩他們以前的奉獻與犧牲。

侯友宜說，不管是市長、民意代表，大家都是要團結為地方發展讓新北更好，這次他趕來祭祀先賢，他未來會跟大家手牽手、心連心向前走。

侯友宜也說，台灣在這個時候面對挑戰很多，台灣在地緣政治上扮演很重要角色，台灣不怕外面，最怕不團結，任何台灣人、在這塊土地的人，都要同心、同力打拚、勤儉， 用這個心情讓這塊土地發展、平安順利，希望國泰民安、平安沒事。