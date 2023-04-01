宣導婦幼人身安全，三峽警走入校園!新北市三峽警分局常訓助教「金牌女警」林家穎，過去曾是新北首位的霹靂特勤女隊員，因為擅長柔道、跆拳技術，轉任三峽警分局的常訓助教，日前受邀前往國立台北大學，替在校的男女同學講解「簡易防身術」，她用淺顯易懂的觀念，傳授簡單易學的防身招數，獲得滿堂彩，也替在場同學上了寶貴一課!由於反應相當熱烈，校方還因此要求加開場次!

三峽警分局長許城銘日前率分局幹部拜會國立台北大學學務長胡宜中教授、副理事長林育騰等人，談到學生校園、校外安全的問題，特別是男女學生必須具備的基本防身術及跟騷法法律概念，因此促成這次簡易「簡易防身術」及淺談「跟騷法」的宣導活動。

林家穎，是警專31期畢業，她也是新北市警局首位霹靂特勤女警，也跟其他參與的教官下場親切指導。(三峽分局提供)

這次擔任授課教官的29歲女警林家穎，是警專31期畢業，她也是新北市警局首位霹靂特勤女警，過去在保安警察大隊霹靂小組服勤，穿上一身黑色勁裝，舉凡各類刑案現場攻堅、逮捕要犯、執行路臨檢，都有她的身影，如果你以為他只是一個女警，那就大錯特錯!曾經有位體格魁武的男性犯嫌，對她出手挑釁，當場被林家穎使出柔道大外割壓制在地!讓他再也不敢小看女警。因為表現優異，轉任三峽警分局擔任常訓助教，傳授實用警技給基層第一線的執勤同仁。

林家穎顯赫的資歷，不說你可能不知道，她在2019年代表警政署參加世界警消運動會的比賽中，奪下跆拳道女子49公斤以下公開組對打金牌、空手道女子公開組型場銀牌，以及跆拳道女子公開組黑帶個人品勢銅牌。首度參賽，就拿下金銀銅三項獎項，2022年轉戰荷蘭世界警察消防運動會，在超過70個參賽國家及近30種競賽項目中，在跆拳道賽事勇奪一金一銀四銅亮眼成績，從幼稚園開始習武的她，目前黑帶五段，是名符其實的「金牌警教官」!

林家穎也跟其他參與的教官下場親切指導。(三峽分局提供)

林家穎目前擔任第一線執勤員警的常年訓練助教，舉凡射擊、逮捕術、組合警力等訓練工作樣樣難不倒他，她說自己從5歲就穿上跆拳道服，開啟了與跆拳道密不可分的生命連結，從國小三年級開始全國比賽的競技舞台，每次比賽前一晚，總要穿著已熨燙整齊的道服睡覺，才會有「我準備好了!」的安全感，儘管因為課業中斷學習，但最後仍將她最愛的技能融入警察工作中，也是人生的一種圓滿。

林家穎也告訴北大同學，生活中要有「敵情意識」，時時刻刻提高警覺，遇上危難時，才能將防身術運用出來，而學防身術前，也要了解人體脆弱部位，像是眼睛、鼻樑、咽喉、下襠等，對於侵犯的對象要給予「致命一擊」，爭取脫逃機會。她也針對平常容易遇到的熊抱、拉手、勒頸等侵犯方式，逐一講解如何破解招式，現場男女同學不但聽，還得實際操作，遇有不清楚的地方，林家穎也跟其他參與的教官下場親切指導，讓每位同學都能印象深刻。

台北大學住輔組長李麗芳說，這次活動預告張貼出來，立刻就獲得學生相當熱烈的反應，名額秒殺。(三峽分局提供)

台北大學住輔組長李麗芳說，這次活動預告張貼出來，立刻就獲得學生相當熱烈的反應，名額秒殺，也希望三峽警分局能加開場次，讓更多的同學能學習到實用的防身技能，不但保護自己，也能保護他人。