琉球籍漁船「新發財1號」昨天通報抓到今年屏東第一隻黑鮪魚，今天經東港區漁會驗明正身後，確定船長洪明全捕獲屏東「第一鮪」，預計7日舉行拍賣會；洪明全12歲開始討海，歷經49年後在花甲之年首次捕獲第一鮪，他笑說，雖然是誤打誤撞，但也備感榮耀。

今天經東港區漁會驗明正身後，確定琉球籍漁船「新發財1號」船長洪明全捕獲屏東「第一鮪」，預計7日舉行拍賣會。（謝佳潾攝）

洪明全指出，他是在前天出港，昨天早上航行到恆春西南方海域時，開始放緄捕魚，當時是想抓鮪旗魚，沒想到竟是黑鮪魚上鉤，下午4點50分船員發現捕魚具有動靜，馬上把魚拉起來，結果驚見黑鮪魚，大家都開心得不得了。

洪明全說，他開的是CT2的小船，船上只有他與2名船員共3人，大家費了好大的力氣才把黑鮪魚弄上船，接著連夜開船返港，大約開了6個小時在今天凌晨3點多到達東港，大家都很期待驗明正身的結果。

今天經東港區漁會驗明正身後，確定琉球籍漁船「新發財1號」船長洪明全捕獲屏東「第一鮪」，預計7日舉行拍賣會。（謝佳潾攝）

他笑說，雖然他是誤打誤撞捕獲黑鮪魚，但若被證實是「第一鮪」的話，他會感到很榮耀，因為捕獲「第一鮪」對所有船長來說是種光榮，他12歲就開始討海，現在他61歲了還在討海，49年的討海時光能捕獲1次「第一鮪」，非常驕傲。

「恭喜！」東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，這隻黑鮪重量破180公斤，且從魚體完整並以碎冰冷藏的狀況來看，確定其起鉤時為活魚，所以經驗明正身後，確定為屏東第一鮪，同時也創下最早返港、以及排名第3早捕獲第一鮪的紀錄，預計將於7日舉行拍賣會。

今天經東港區漁會驗明正身後，確定琉球籍漁船「新發財1號」船長洪明全捕獲屏東「第一鮪」，預計7日舉行拍賣會。（謝佳潾攝）

鄭鈺宸說，今年第一鮪又提早報到，據資料顯示，第一鮪最早到的紀錄是在2003年的3月23日，接著是2021年3月28日，再來就是今年，其餘都在4月中旬左右，而最晚捕獲紀錄是在2011年4月28日。

她補充道，近3年的第一鮪都是在台灣西南部海域捕獲，但今年有別以往不再由CT3或CT4噸位的漁船捕獲，「新」是CT2較小噸位的漁船，這樣以小搏大的漁船，在歷屆第一鮪紀錄上是第6艘。