蔡英文總統與瓜國總統賈麥岱。(崔慈悌攝)

蔡英文總統今天抵達瓜地馬拉，大陸外交部發言人毛寧卻向瓜地馬拉喊話「認清大勢，早日做出正確選擇」，對此，瓜地馬拉總統賈麥岱強調台瓜邦誼「堅不可破」，強調瓜國承認且肯定台灣是一個主權獨立的國家，也是「唯一且真正的，對我們來說的中國」。

蔡英文今天與賈麥岱在瓜國文化宮總統會客 室舉行兩國元首會談，隨後兩人發表公開談話，賈麥岱表示，今天在此很榮幸可以一起歡慶這個歷史性的到訪，體現瓜地馬拉人民及政府對中華民國台灣人民及政府的友情。

他說，在世界局勢動盪的今天，透過蔡總統的到訪，向全世界傳達一個團結、互助合作與希望的訊息，這是一個奠定在共享普世價值的訊息，台灣跟瓜地馬拉兩國是策略夥伴關係，在非常友好的氣氛之下，我們進行了真誠以及坦白的意見交流。

賈麥岱強調，瓜地馬拉政府作為崇尚和平的國家，再次表達堅定的立場，在各個雙邊、多邊，以及國際的場域，呼籲要推動台海和平穩定，並且尊重台灣主權以及領土的完整，「我們與台灣的邦誼堅不可破」。

他說，我們努力不懈的捍衛國際法的基本原則，推動以對話和協商來解決爭端，以及攜手努力來達成人民對自由、繁榮發展以及主權完整的渴望，台瓜兩國合作無間成為最佳的策略夥伴，並以具體的行動來推動有益兩國人民的合作計畫。

賈麥岱指出，讓雙邊關係更緊密的原因非常多，但他要特別強調的是，兩國之間所推動的學術交流的計畫，對於互相文化的推崇和尊重，以及公開倡導的共同價值，台瓜兩國友誼是建立在具體的互惠行動而不是空口說白話，瓜地馬拉政府以具體的表現，來展現對台灣的支持及參與國際多邊的系統。

他說，瓜地馬拉政府基於聯合國普遍性原則支持台灣參與，並且貢獻聯合國體系，台灣也一直是非常支持瓜地馬拉的國家，在非常關鍵的議題上，如環境的保護，減少天然災害影響、醫療、交通教育、農業等方面提供給我們非常多的幫助。

賈麥岱表示，台灣所提供的合作，幫助瓜國政府推動永續以及永久性的社會及經濟的發展，符合國家優先發展目標，像是興建國立醫院計畫就是一個非常好的例子，讓該地區的民眾能夠獲得妥善的醫療照顧。

他說，對瓜地馬拉來說，蔡英文總統此次來訪非常重要，讓我們有機會可以重申我國政府對中華民國台灣的支持、為兩國的邦誼注入新的活力。並且再次承認且肯定台灣一個主權獨立的國家，是與瓜地馬拉分享歷史、兄弟邦誼、相互尊重，以及分享民主價值，「唯一且真正的，對我們來說的中國」。

他說，中華民國台灣的經濟模式上向世界證明，透過創新及勤奮的工作，可以創造令人稱羨的經濟成長及科技的發展，台灣的韌性也向全世界展現了其克服全球性挑戰的能力，特別是在致力於台海區域甚至全世界和平穩定的努力。

他強調，台瓜友好情誼超過長達60年一甲子，「蔡總統真的是我非常常非常要好的朋友，我們將永遠記得這一次深具歷史意義的訪問」。