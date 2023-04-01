近期ChatGPT爆紅帶動AI（人工智慧）新熱潮，財信傳媒董事長謝金河表示，新一輪AI競賽已經開展，這是一場國力戰役，也是軍備競賽延伸，而台灣悄悄成為AI供應鏈重要核心，包括台積電、廣達、英業達、緯創、緯頴、世芯、創意、M31等都成了新贏家。

謝金河在臉書發文指出，今年第一季結束，從資本市場表現來看，去年跌最慘的費城半導體指數今年勇冠三軍，拉出27.56%的超大漲幅，Nasdaq也大漲14.78%，台灣的加權指數也上漲12%，OTC指數上漲18%，在全球股市的表現都是領先組。

在這波股市大漲中，他認為，引領世界奔馳的是Nvidia（輝達），這一回合的AI革命，源頭是Bing的Open Ai帶來的ChatGPT，輝達執行長黃仁勳領軍的Nvidia是打造Open AI的中樞神經。

Nvidia股價從108.13大漲到278.34美元，漲幅高達157.41%，微軟也從213.43拉升至289.27美元，漲幅35.53%，當然晶片生產最重要的核心台積電也沒有掉隊，今年從59.31跑到93.02美元，漲幅56.84%。這是AI競賽最核心的三雄。台股因為台積電屹立在500元以上，指數也站在15000點。

謝金河說，新一輪的AI競賽已經開展，這會是一場國力的戰役，也是軍備競賽的延伸。羅馬尼亞率先任命第一個AI內閣成員，各國科技龍頭都把AI的投資列為優先投資項目。

他接著提到，台灣悄悄成為AI供應鏈重要核心，像今年股價大漲的伺服器供應商Supermicro，在美國上市，生產基地在桃園八德。台灣過去股性溫和的資訊大廠，像廣達、英業達、緯創在不知不覺中大漲，專攻雲端伺服器的緯頴去年一股大賺81元，最近股價從610大漲到1165元。而AI涉及高速運送晶片，今年世芯、創意、M31也都成了新贏家。

謝金河強調，他在今年初，就說台灣今年有四大亮點產業，一個是軍工、二是資安、三是新能源、四是AI，「看起來這個趨勢正在奔馳！」