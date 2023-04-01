1998年總冠軍賽打敗爵士，公牛實現隊史第2次三連霸，如此強大的陣容卻在休塞季期間完全瓦解，麥可喬丹（Michael Jordan）再度退休，總教練菲爾傑克生（Phil Jackson）遭撤換，皮朋（Scottie Pippen）、羅德曼（Dennis Rodman）等主力陸續離隊，公牛此後迎來一段黑暗期。談到本季勇士是否步向公牛後塵，總教練科爾（Steve Kerr）可不這麼認為。

接受《The Athletic》記者川上提姆（Tim Kawakami）訪問，身為1998年奪冠功臣之一的科爾，不把當時公牛與現在所執教的勇士相提並論，「這不是我們最後一舞，當年的公牛已經知道球隊狀況了，菲爾傑克生會離開，每個球員的合約幾乎都到期了，公牛早已計畫好重建。」

勇士核心主力近年來大致保持不變，但明年賽季卓雷蒙格林（Draymond Green）有權跳出現有合約，失去這位攻防支柱是重大損失，一手打造冠軍陣容的勇士總管邁爾斯（Bob Myers），他的合約也將在本季到期，科爾說道，「我知道邁爾斯很想延續這份熱忱，過去10幾年間，他做出了讓我們不敢置信的承諾及保障，使這支球隊始終維持強勁實力及穩定，所以我始終認為，勇士可以繼續保持爭冠的動力。」

衛冕冠軍勇士本季未能打出該有的水準，仍為了季後賽資格而心驚膽戰，在巨大奢侈稅壓力之下，「灣區大軍」若無法在季後賽走得更遠，勇士王朝可能將會提前分崩離析。