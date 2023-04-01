每個人個性不同，有些人天生就相當愛面子，在意別人對自己的眼光，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中，點名獅子座、天蠍座及天秤座的女生「面子看得比什麼都重要」；她表示，有時候可以利用自己愛面子的個性來激勵自己，是很棒的事情；不過記得適度的調整，讓生活放鬆一些。

Top1：獅子座（個性好強、不想服輸）

獅子座相當愛面子、好勝心強。Amada老師舉婚姻為例，有些獅子座女生就算在家和另一半吵架或感情上出狀況，對外仍表現得恩愛，因為她們「不想輸」。

Top2：天蠍座（自尊心強、不想屈就）

天蠍座的女生相當肯定自己的表現，也敢愛敢恨，她們相當挑剔，覺得要找到能配得上自己的人才有面子；如果降低標準，就會覺得有點屈就。

Top3：天秤座（非常在意他人眼光）

天秤座很在意他人眼光，因此會相當注意自己的言行舉止，如果自己的行為或決定不那麼完美，就會擔心被別人評論。Amada老師舉例，就算天秤座的女生去吃流水席，一定也會打扮美美的，用餐也會保持優雅，如同在五星級飯店一般。