法國總統馬克宏及歐盟委員會主席馮德萊恩將於下周訪問中國。法國總統府表示，馬克宏周三起率領商界代表訪華三日，將會到訪北京和廣東省，周四與中國國家主席習近平和總理李強會面。

有法國外交官員表示，馬克宏將向習近平表明，不會接受中國就烏克蘭戰事向俄羅斯提供軍備，要求中方不要超越紅線。馮德萊恩日前亦表示，歐盟未來與中國的關係，在很大程度上取決於北京對俄羅斯入侵烏克蘭的態度。