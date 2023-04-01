國家漫畫博物館選址爭議終於拍板定案！行政院副院長鄭文燦今天正式宣布落腳在台中刑務所。他表示，這是不分政黨及中央、地方的一致共識，台中刑務所基地超過2.3公頃，東側歷史建築是活化的現成基地、北側將興建新館舍，允諾全力支持興建經費，這是好事多磨、歡喜的結局，希望透過文化部與中市合作共創雙贏。

國家漫畫博物館場址爭議多時，行政院副院長鄭文燦（中）1日視察，正式宣布落腳台中刑務所。（陳淑芬攝）

國家漫畫博物館的場址波折不斷，歷經「中台灣電影中心」、「帝國製糖廠」、「台鐵倉庫群」，還曾引發文化部與台中市府隔空交戰。鄭文燦今天在立法院副院長蔡其昌、文化部長史哲、台中市長盧秀燕及中央地方民代陪同視察台中刑務所。

鄭文燦表示，「國家漫畫博物館留在台中」是台中市長期的主張及努力的目標，過程中很多次選址及計畫修正，是因地點有些條件不具備，而沒有達成共識，這次是不分政黨及中央與地方的一致共識，是好事多磨、歡喜的結局，希望透過文化部與台中市合作共創雙贏。

國家漫畫博物館場址爭議多時，行政院副院長鄭文燦（中）1日視察，正式宣布落腳台中刑務所。（陳淑芬攝）

「這是確定拍板的計畫！」鄭文燦強調，台中刑務所的基地超過2.3公頃，東側的歷史建築已完成修復，屬於台中市文化城中城再造歷史現場計畫，此計畫總經費為12億元，刑務所是現成的基地，可在東側可進行歷史建築的再利用；北側則可興建新館舍。經文化部評估後，獲行政院支持，日前先後與台中市府、立委會勘，確認達成共識。

鄭文燦說，行政院將全力支持文化部進行漫博館後續工作，希望今年經常門預算可以多一點，讓活化工作早日完成。