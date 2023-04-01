南韓演員李到晛主演《黑暗榮耀》後，人氣迅速飆漲，從未曝光過戀情的他，今早被《Dispatch》放出閃光彈，指出他與同劇飾演朴涎鎮的林智妍擦出愛火，兩人甚至已成為劇內「公開的秘密」，就連今年白色情人節也一起度過，看起來十分浪漫。

《Dispatch》於今（1）早公開「愚人節情侶檔」，指出李到晛與林智妍從去（2022）年12月就已走得很近，也會私下約會，12月15日還被目擊到在男方的公寓前堆雪人，還一同拍照留念，隔日兩人更前往龍仁自然修養林約會，男方也特地買了熱咖啡，為女方在寒冬中帶來一絲絲暖意。

前陣子因《黑暗榮耀》第二季上線日將至，兩人也時常一同現身劇組的聚會，據報導指出，一位戲劇相關人士爆料：「愛意沒有表現得太明顯，但他們會透過情侶裝偷偷表現出戀愛氛圍」，另一位圈內人士也透露，「《黑暗榮耀》演員群的默契真的很好，演員私下常常聚會，可能就是這樣彼此熟識後，漸漸發展成愛情了吧。」

兩人的演藝事業也因該劇人氣高漲，近期更是戲約不斷，但仍會空出時間約會，3月14日更在男方家裡度過白色情人節，這對《黑暗榮耀》CP就此誕生。兩人稍早也已透過經紀公司發表聲明，「從前後輩關係相處後到變成有好感的關係，正在彼此了解中」，大方認愛證實兩人交往中。