宣德2022年合併營收為192.59億元，年增3.79%，營業毛利為40.04億元，合併毛利率為20.79%，年減0.77個百分點，營業淨利為16.67億元，年減17.65%，稅後盈餘為7.81億元，年減9.34%，創下歷史次高，顯示公司積極調整體質、優化產線產品，已算初步有成，每股盈餘為4.6元，其中第4季毛利率23.07%，表現相對亮眼，主要是機構件產品出貨較少、連接器比重較高所致，但因匯損造成業外損失2.07億元，影響每股純益約1元，單季每股盈餘為0.47元，年衰退65%。

宣德董事會決議將配發每股現金股息1.84元，現金殖息率約為3.3%。

宣德表示，今年配發比率為40%，低於過去約50%的水準，主要是因應組裝客戶的增長，對應海外擴建計劃，所需較大的經費，因此保留較多現金以支應資本支出，同時亦對可轉債的贖回資金預做準備。

歐盟政策新的規定，消費電子產品的需採用統一充電介面，新法案今年上路，宣德認為，美系客戶相關的手機、筆電等產品，必須遵守當地法令，新規格將帶來新的商機，效應將在第2季起陸續顯現。

宣德今年前2月合併營收為20.51億元，年減21.24%，宣德表示，第1季客戶仍在調整庫存，特別是消費性產品，不過第2季起，美系客戶新產品組裝開始出貨，單價較高，加上工業用的自動識別及資料擷取(AIDC)、以及醫療內視鏡鏡頭組裝開始交貨，將可以明顯感受到景氣回溫跡象。

鑒於分散地緣政治風險已成為新趨勢，宣德除加強擴增台灣產線之外，也加強東南亞的擴張，未來將進一步考慮設置亞洲以外的生產基地，以滿足客戶的在地化需求。

宣德表示，以今年而言，預期台灣將占營收30%、東南亞占15%、中國占55%，未來三年將加速全球生產基地的布局。