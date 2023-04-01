北市永春高中為了讓學生更了解警察工作內容及辛勞，校方特地安排至信義分局福德街派出所參訪，希望藉由實地探訪、認識警察勤業務，讓學生對警察有進一步的認識外，也能知道如何遠離危險、保護自己，必要時向警察機關尋求援助。

警方向學生解說詐騙手法及跟騷法等法治觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為了讓學生體驗警察日常，並增進犯罪預防及交通安全等相關知識，福德街派出所特地安排一系列參觀項目，先由派出所員警導覽解說有關員警勤務運作、應勤裝備的功能與使用時機，再帶領學生至所內駐地參觀，實際見識平常難以見到的偵訊室及指認室，希望藉由參訪活動讓學生們了解警察平日工作甘苦。

永春高中學生到派出所參訪，直呼當警察真不簡單。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

此外，福德街派出所也向學生講解切身相關的跟蹤騷擾法與反詐宣導，教導學生正確的法治觀念，以及教導學生如何辨識社區治安顧慮場所，並通報警方清除社區毒瘤，達成社區警政理念；活動結束後學生直呼當警察真辛苦，並與警察哥哥姊姊們合影留念。

信義分局表示，期望讓青少年能在學生時期養成正確的法律觀念，遠離毒品、幫派、詐騙等不法，警察是社區學習資源中不可或缺的一環，透過舉辦這類活動亦能使學生貼近警察、瞭解警察工作，達到警民合作的夥伴關係。