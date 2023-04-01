近期「小辣椒」葛妮絲派特羅因一起於2016年發生的滑雪意外出庭，提告者為一名退休的視力驗光師桑德森（Terry Sanderson），76歲的桑德森提出，當時他被葛妮絲從後方撞上，斷了四根肋骨及腦震盪，並向葛妮絲求償30萬美元。但葛妮絲卻指出，被撞的人是她而非桑德森，兩人各執一詞，最終由陪審團判定葛妮絲無罪，並要求桑德森賠償一美元作為象徵性求償。

根據外媒報導，單就這場平凡無奇為期8天的滑雪意外，全球總計有三千萬人搶看「小辣椒」出庭，這種名人出庭的「法庭劇」從2022年的強尼戴普與前妻安柏赫德的法庭攻防戰後開始成為主流，全世界都好奇名人如何應對官司問題，儘管細節無傷大雅，吃瓜群眾仍然可從名人的穿著打扮甚至法律團隊找出各式各樣的「陰謀論」，隨著網路媒體無遠弗屆，出席法庭的名人將會被放大審視一言一行，反倒是判決結果被人群拋諸腦後。

曾獲奧斯卡最佳女主角的葛妮絲派特羅近年以《復仇者聯盟》中，鋼鐵人的特助兼愛妻小辣椒一角深植人心。她還曾被票選為「全球最美女人」。此次開庭風波結案，小辣椒獲判賠一美元，得知判決結果的她，臉上帶著淡淡的微笑，並表示她不會做出更多評論。