清明連假第一天，花蓮出現陣雨，蘇花改（蘇花路廊）南下往花蓮方向，凌晨2時湧現，花蓮端於清晨4時南下最高量達每小時1081輛，截至上午10時，進入花蓮車流量已達11320輛。公路總局提醒，目前蘇花路廊車流超過可負荷流量，建議駕駛人到國5頭城、宜蘭、羅東等交流道，先轉往宜蘭活動，車流趨緩後再上蘇花路廊前往花蓮，以避開嚴重壅塞時段。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊南下車流將於假期前段（4月1日至4月2日）陸續湧現，今天全天交通量約2萬4000輛次是最高峰。

蘇花路廊進入花蓮崇德段，上午雨勢大，警方冒雨疏導交通。（警方提供）

花蓮新城警分局交通組長吳俊義表示，蘇花路廊花蓮路段車多順暢，車速可維持約40至50公里，因花蓮地區下雨，台9線沿線景點車輛不多，台8線合歡山景區上山車潮多，上午10時許停車場已停放8成。

吳俊義表示，蘇花路廊南下車潮從昨天晚間6時陸續湧現，凌晨約2時續後，車流量增多，一直持續到今天上午，但花蓮段仍順暢，推測可能是提早出發，分散壅塞時段，警方已在各路段加派警力，請駕駛遵循交通疏導指揮。