林佩瑤參加《超級星光大道》第二季走紅，憑著姣好外貌及傲人身材被封為「最美空姐」，經常透過社群平台分享生活日常。近來她幫爸爸開設粉絲專頁，卻反遭出賣私下真實一面，讓她無奈表示：「我的形象已毀」。

林佩瑤近日帶著父母飛往泰國旅行，除了分享旅遊所拍的美照之外，還替爸爸開設粉絲專頁，名稱就取為「北屯阿湯哥- 瑤爸」，沒想到不到一天時間，粉絲就多了500人，讓她拍下爸爸認真滑手機的畫面，接著表示：「受寵若驚的北屯阿湯哥」；此外，還不忘爆料入戲很深的爸爸，已經改口叫媽媽「湯嫂」，接著更附上哭笑不得的符號。

林佩瑤透露父親熱衷經營粉絲專頁。（圖／linpeiyao IG）

林佩瑤表示爸爸首次開設粉絲專頁，因為感到相當新鮮，便卯起來PO文到國旅行的點點滴滴，甚至把貼文當成限時動態在發，還PO出滿桌豐盛佳餚的照片，直接詢問所有粉絲：「大家吃飽了嗎？」讓她不免思考如何跟他解釋粉專的正確使用方式，但令她意想不到的是，坐在椅子上滑手機、站在發呆的私下樣貌全被爸爸捕捉後PO上網。

對此，林佩瑤無奈指出：「腳很開，眼睛卻沒打開」，更指出經營許久的形象已毀於這個粉絲專頁，面對粉絲好奇詢問：「確定這個可以PO嗎？阿湯哥」，林佩瑤爸爸表示：「不是故意的」，林佩瑤則是在底下回覆：「我確定應該是不可以PO」，父女倆有趣的互動逗樂一票粉絲。