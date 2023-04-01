34歲女星夏宇童外型陽光、亮麗，健康卻拉警報，最近她上節目透露，從小就體弱多病，飽受7種疾病折騰，曾吃藥吃到厭世，冒出「可能會早死」的負面想法。

夏宇童在節目《單身行不行》表示，最常發作的疾病是泌尿道炎、肺炎、氣喘，癲癇有時候也會發作，「我有一天在家自己突然就癲癇了」；除此之外，夏宇童還有胃潰炎、食道潰瘍，常常反覆發作，一旁的嘉賓李明川認證：「她就是三不五時會有全新的病症，會一直更新喔。」

夏宇童進一步透露，母親那邊的親戚都是過敏體質，所以她也有遺傳到，尤其是氣喘；夏宇童回憶，小時候只是看個電視就笑到氣喘送急診，甚至被蚊蟲咬到蜂窩性組織炎，因此出門都要帶藥包，不然會很沒安全感，還跟朋友開玩笑說：「看到我就要當作可能是少見一次。」夏宇童的婦科也欠佳，有次子宮痙攣痛到在地上打滾，吃止痛藥也無效，送醫治療後，夏宇童痛到站不起來只能用爬的，一度痛到換氣過度。

主持人邱沁宜問夏宇童有無埋怨過自己的身體？夏宇童坦言：「有，我有想過說我是不是會早死。」她回憶小時候完全沒有人生藍圖，陷入悲觀的情緒裡，連吃藥都吃到厭世，認為自己會早走。後來靠著運動增加體能，盡可能保持樂觀的心情面對每一天。