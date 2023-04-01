國民黨不分區立委陳以信回故鄉台南參選第六選區立委，今天於東區成立競選辦公室「未來製作所」，歷屆黨主席洪秀柱、江啟臣、朱立倫都透過影片獻聲，肯定他投入艱困選區參選，也看好他能為藍營在台南成功突圍，拿下一席區域立委。

陳以信的「未來製作所」今天上午在東區東寧路開張，包括國民黨祕書長黃健庭、台南市黨部林進旺主委、前立委高思博以及多名國民黨、無黨市議員王家貞、曾培雅、林燕祝、曾之婕、杜素吟、吳禹寰、蔡淑惠、盧崑福等人到場表達力挺，場面熱鬧。

國民黨不分區立委陳以信將投入台南第六選區立委選舉，今天於台南市東區成立競選辦公室「未來製作所」。(曹婷婷攝)

黃健庭指出，很多選區都表達希望陳以信參選，但以信最終沒選擇哪邊好選，而是選擇回到家鄉參選，他話鋒一轉說，自己是台南女婿，台南是國民黨艱困選區，因此更需要國民黨發揮監督制衡力量，台南30幾年沒有政黨輪替，6席立委沒有一席是國民黨的，台南發展有更好嗎？希望鄉親給陳以信一個機會，讓他完成為故鄉服務的心願，團結打贏這場選戰。

林進旺說，陳以信是第一位台南藍營產生的立委參選人，他的口才論述、才華與待人處世都值得肯定，台南雖是艱困選區，但他認為不是不可為，努力雖不一定會打贏，但不努力就沒機會，因此需要大家團結打拚，尤其民進黨這幾年施政悖離人心，陳以信肯為地方打拚，由他打這一仗，期待綠地能變藍天。

前立委高思博說，「未來是製造出來的」，他舉副總統賴清德之前選台南市長喊出「看見未來」，但看見未來是不夠的，未來需要靠製造，明年台南迎來400年，但台南在民進黨長年主政下，有帶給台南光榮嗎？陳以信挑戰的對手、民進黨立委王定宇很會選舉，但有帶給台南光榮感嗎？

國民黨主席朱立倫透過影片表示，今天很高興共同支持陳以信，面對2024挑戰，國民黨需要更多藍軍新勇士，就像陳以信一樣，不怕苦不怕難，勇於挑戰艱困選區；前主席洪秀柱本屆南征投入第六選區立委選戰，她說，陳以信是道道地地的南關線子弟，這幾年勤走基層服務故鄉，這次以信投身區域立委選舉，懇親鄉親一起牽成。