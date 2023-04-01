說到談戀愛，總是免不了要傷荷包，無論是為了維持關係，或是討對方歡心都得花錢，只是，有些人花錢花得特別兇，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、巨蟹座、摩羯座、雙魚座一旦戀愛就會花錢如流水，而且再昂貴也都會心甘情願買下去，導致自己存不了錢。

▍獅子座

獅子座非常愛面子，談戀愛時為了體面總會花不少的錢，但是真正讓獅子座掏心掏肺、掏大筆錢的，當然還是熱愛對方的那顆心，獅子座的愛就是要對方吃好用好，無限寵愛；獅子女則是用盡心思和金錢精心打扮，除了牢牢抓住對方外，被男友帶出門必須要驚豔全場不可，堪稱是越幸福越窮的最佳代表。

▍巨蟹座

巨蟹座一旦愛上一個人，除了全心投入之外，對對方更是無微不至的照料。他們會把裡裡外外打點得非常好，為兩人的愛巢增添溫暖的氣息，平常三不五時就會煮個愛心餐點，更別說重要節日一定會準備禮物了。這些為愛所投入的時間、金錢，隨著幸福指數而成長，花費會相當驚人。

▍摩羯座

摩羯座相當務實，看錢看得有點重，在金錢使用上能省則省，可是一旦談戀愛，就好像換了一個人。在愛情中，他們並不是那種大小事包辦的類型，但會買對方喜歡的禮物，為了贏得歡心，哪怕再昂貴也會心甘情願買下去。

▍雙魚座

雙魚座是出了名的浪漫，在戀愛時喜歡製造甜蜜小驚喜。他們為對方買的東西並非走華麗路線，但絕對能溫暖對方的心，但也因為他們太沉浸在愛情氛圍中，所以容易為愛而買東買西，直到月底才發現荷包以空，準備吃土。