海巡署艦隊分署第十三（布袋）海巡隊PP-3563艇今清晨6點在外海海域巡邏時，在雲林縣六輕麥寮外海0.2浬處，目測約6至8隻白海豚家族聚集在一起跳躍嬉戲，海巡人員雀躍之餘不忘驚喜快拍，並將紀錄回報，據布袋海巡隊統計，自2021年起至今，觀測到白海豚出沒已達413隻次，顯示有固定白海豚族群在雲嘉海域一帶活動。

布袋海巡隊指出，台灣白海豚為台灣海域特有物種，被美國「國家海洋暨大氣總署(NOAA)」於2018年列為瀕危物種，依據海洋委員會國家海洋研究院發表鯨豚研究成果，調查台灣海域的白海豚已低於65隻，為加強海洋保育工作，海洋委員會海巡署自2018年6月起執行「台灣白海豚復育專案」，運用各項勤務時機記錄白海豚出沒情形，布袋海巡隊也結合海上巡邏勤務來協助觀測、記錄白海豚出現的海域經緯度，提供給保育研究團體藉此推斷該物種的族群數量與活動領域，近3年來觀測共計413隻次。

第十三（布袋）海巡隊PP-3563艇今清晨6點在外海海域巡邏時，在雲林縣六輕麥寮外海0.2浬處，目測約6至8隻白海豚家族聚集在一起跳躍嬉戲。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

布袋海巡隊指出，農暦3月中旬以後，海象轉趨平穩，台灣白海豚開始頻繁出現西部海域，加上適逢農暦媽祖生，俗稱為「媽祖魚」，其膚色因地域，一般因種群而異，多呈灰白相間雜色，且帶有深色斑點，初生時全身呈深灰色，隨年齡增長淡化為獨特的粉紅色，所以又有人稱是海中粉紅超跑。

布袋海巡隊透露，其實不只農曆3月後會看到白海豚，船艦在海上執勤時，全年都會發現白海豚三五成群出沒，但船艦只要靠近就會海豚就下潛，所以很難捕捉牠們的身影，今天海巡人員一發現馬上拍照、錄影，保持距離不敢打擾，並作成紀錄回報。

布袋海巡隊表示，除持續觀測，海巡隊也加强取締非法漁撈行為，以達保育功效，如今麥寮海域出現海豚家族，顯示海洋生態保育逐步展現成效，希望大家共同努力保護海洋生態，在海上如遇到這些嬌客請勿接近打擾，若發現不法或需海事服務，可利用海巡「118」免费报案電话或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。