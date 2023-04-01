今（1日）天起連續5天是清明節假期，許多人會在這期間返鄉掃墓，近年民眾健康意識抬頭，不少墓園都減少燒香、燒金紙等事項；衛福部國健署呼籲，減少燃燒金紙，可降低火警意外風險，還可降低空氣汙染，避免吸入有害物質。

民眾掃墓時若燃燭、焚香或燒金紙，燃燒過程會產生PM2.5及其他有害污染物質，依據行政院環保署資料顯示，焚香或燒金紙可能產生硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴及細懸浮微粒等多種有害物質，其中苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴具致癌性，對人體呼吸道十分不利，特別是有慢性阻塞性肺病、氣喘的人，應避免長時間暴露於空氣汙染的環境。

國民健康署吳昭軍署長呼籲民眾掃幕時，採取以下3個健康新思維，來表達對祖先的尊敬：

1、雙手合十，以鮮花、素果取代焚香，心誠則靈。

2、如需焚香、燒金紙，務必選用符合國家標準（CNS）規範的香品，適時減香及焚燒金紙量。

3、焚燒時，使用防空汙的環保金爐，注意良好通風，加裝水箱及灑水設備來降低溫度，減少灰渣飛揚，並配戴口罩，減少暴露於空氣品質不佳的環境。