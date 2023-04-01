今天是4/1日愚人節，國民黨立委鄭麗文發文提到，在民進黨執政下，總共不知道聽了多少愚人節笑話。此外，她還整理出總統蔡英文歷年8大愚人節金句。

鄭麗文今（1）日在臉書整理出蔡英文過去的金句：

1.2009年，蔡英文批評前總統馬英九的ECFA政策是「糖衣毒藥」；結果台灣在民進黨執政下，對中國貿易依賴度年年提高。

2.2015年，蔡英文提出能源政策時宣示：「我向大家保證，民進黨執政之後，絕對不會缺電」；沒想到執政一年就發生815全台大停電，去年還有303大停電。

3.2015年，蔡英文在《時代雜誌》的專訪中，蔡英文說，「台灣需要一個新模式」；結果沒想到台灣在防疫上跑出了新台灣模式。

4.2016年，蔡英文在總統大選首場電視辯論會提到，「你要說民進黨只有一個派系的話，我承認這個派系就叫做人民。」 ；鄭麗文質疑，確定不是賴系英系新潮流嗎。

5.2017年，正在出訪中的蔡英文，和媒體談到一例一休，要勞工「自立自強」；鄭怒嗆，還敢說勞工是自己心裡最軟的一塊。

6.2018年，普悠瑪翻車事故，蔡英文表示，「台鐵的改革沒有上限。對於我宣示的每一件改革目標，我只接受一個結果，就是改到好為止。」2021年，太魯閣號號事故，蔡提到，「不要懷疑政府改革的決心。」；鄭麗文狠酸，「不要懷疑政府OO的決心」是小英字句模板？

7.2022年發生台南奪槍殺警案，蔡英文表示，「政府維護治安的公權力，絕不容許任何挑戰。」結果外役監逃脫事件仍層出不窮。

8.2023年，蔡英文啟動民主夥伴共榮之旅，途中過境紐約，說「台美關係前所未見堅實」；對此，鄭麗文嘲諷，蔡英文出訪前，美國還取消總統簡報、還說不會安排行政部門官員和她碰面。

鄭麗文最後總結，蔡英文的金句族繁不及備載！並嘲諷，相信民進黨開的玩笑，大家都沒有聽見！我們深信民進黨以後不會再空口說白話了吧？

對於鄭麗文的PO文，網友也相當認同，留言「臺灣，每天都是愚人節」、「支持鄭委員正義之聲」、「騙天騙地騙神民，詐騙集團」、「愚民節」、「用愛發電」、「可惡的謊言」。