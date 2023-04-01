春雨報到，全台有雨，經濟部水利署北區水資源局觀測，截至今早10時，石門水庫蓄水量為1.02億噸，蓄水率49.8％，為今年首次蓄水率低於50％，北水局今日也於石門羅浮施放今年第6次焰劑、寶二水庫則施放今年第4次焰劑，緊急人工增雨，盼對集水區有挹注雨量效果。

北水局副局長郭耀程指出，石門水庫今日蓄水率49.8％，為今年首次出現低於50％的情形，儘管如此，若比較2021年大旱同期蓄水量，當時是7300萬噸，仍高出約2900萬噸，與當時大旱相比水情狀況仍較好。

北水局於寶二水庫施放今年第4次焰劑。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

今清明連假首日，受華南雲雨區東移影響，全台各地都有陣雨，北水局緊急於石門水庫羅浮地區，施放1枚焰劑、寶二水庫也施放1枚焰劑，分別是今年第6次、第4次施放，盼人工增雨為集水區帶來更多降雨量。

郭耀程說，目前從翡翠水庫系統支援板新地區水量，已達每天80萬噸以上，另桃園石門水庫供灌部分，因近日有平地降雨，已協調石門、桃園2個管理處實施節約供灌、減少供水，北水局將透過即時監測、總量管制等措施，確保水庫供水穩定時程能延長。

郭耀程提到，中央氣象局預測4至5月的降雨量為「正常偏少」，因此仍呼籲民眾共同節約用水，北水局將持續加強水情監控，確保穩定供水。