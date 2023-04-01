國內高麗菜因盛產而價崩，不少農民望著滿園滯銷的高麗菜苦嘆不已，幸好近日紛糿有個人及公家機關發起採購高麗菜活動，希望能幫菜農一解燃眉之急。今天上午在彰化縣員林市就有一場贈送高麗菜活動，來自南投縣信義的2千高山高麗菜，全部免費贈送給鄉親。

彰化》2023.04.01▲農民在南投縣信義鄉山區種植高麗菜，近日因盛產而面臨滯銷。（民眾提供）

發起贈送高麗菜活動的員林市民賴明毅指出，他的好友在南投信義鄉海拔1千5百公尺的山區種植高麗菜，近來高麗菜因盛產，造成價格崩盤，連帶引發滯銷效應，他的好友望著滿山賣不出去的高麗菜而愁容滿面，他看了很難過，因此決定買下好友的2千顆高麗菜，全部免費分送給員林市鄉親。

彰化》2023.04.01▲民眾冒雨在彰化縣員林市南區公園排隊領取高麗菜。（孫英哲攝）

這場「毅起來紓困高麗菜農」贈送高麗菜活動在員林市南區公園的蜀葵花季會場舉行，近午開始發放高麗菜，天空雖下著細面，但仍有許多民眾冒雨大排長龍，等候領取免費的高山高麗菜。現場贈送的高麗菜為初秋品種，排隊民眾說，高山高麗菜因種植環境溫差大，一定很好吃！

彰化》2023.04.01▲彰化縣芳苑鄉菜農自力搶救自家高麗菜，開放滿園的高麗菜讓民眾自採。（農民提供）

此外，彰化縣芳苑鄉也有菜農自力搶救自家高麗菜，開放滿園的高麗菜讓民眾自採，一顆4台斤重的高麗菜只要20元，等於1台斤僅賣5元，且買10送2，相當划算，而且民眾若有中低收入戶證明，1戶還可免費領取5顆高麗菜。

搶救高麗菜除民間動起來，彰化縣政府為了平衡高麗菜產銷狀況，採購738箱高麗菜，分送給縣內有供餐302個社區照顧關懷據點及11家身心障礙機構加菜。

彰化縣長王惠美表示，希望大家多吃高麗菜，也期盼各機關團體、團膳業者及校園營養午餐共同響應採購高麗菜，吃高麗菜，顧健康，以具體行動支持本土農業，力挺農友度過低菜價難關。