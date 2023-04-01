最後一批大陸學士生在6月畢業之後，陸生在台即將「清零」，目前仍在台灣的碩博士陸生，大多積極爭取留台時間。論及這起現象與心理，畢業於政治大學的廈門大學港澳台研究中心研究員楊雁斐分析，大陸研究所考試競爭激烈、就業市場壓力更是前所未有，延遲畢業等諸多原因，都是陸生選擇延後返陸的原因。

楊雁斐表示，最近幾年疫情起伏，時局動盪，大陸學生出境留學存在較多不確定因素。台灣較早恢復正常生活狀態，陸生也都接種多劑疫苗進行自我防護，像是政大醫療商業保險賠付率，在全台大學中最高，「普通小災病幾乎都能得到報銷」，讓陸生感受到在台灣生活的便利。

除了民生生活方便，在陸升學的沉重壓力，也是陸生選擇赴台求學的主要原因。楊雁斐指出，現在大陸碩士研究生考研難度逐年增加，以今年為例，864所碩士研究生招生單位的招生名額（保送生除外）共計76萬1763人，474萬人報考，錄取率僅為16％。博士研究生現多數大學以申請制為主，對學生核心期刊發表、省部級和國家級研究專案要求較高，「博導學生名額一票難求，頭部碩士生下沉讀博士屢見不鮮。」

楊雁斐提到，同樣是申請制，現在大陸學生集中申請澳門、香港的碩博士班，競爭也是相當激烈，把台灣包含其中，在港、澳、台3地教學品質差不多的情況下，陸生選擇在台升學，競爭壓力較小。

楊雁斐說，就讀博士研究生的陸生人群中，有部分致力於從事學術研究，大陸大學對校排名和專業素養有相關要求。目前大陸學者申請來台訪學、研討會存在困難，不利於從事需要田野調查或移地研究等研究領域，因此在台念書，具有優勢和獨特性。

楊雁斐指出，現在兩岸自由行仍處於關閉狀態，部分陸生在論文口試完後，仍不辦理畢業程序，以增加在台時間，主要是從台灣去周邊國家和地區也方便，期間容易以學校合作項目從事外出訪學、工作、留台繼續後續研究等。

今年大陸大學畢業生預計高達1150萬人，規模創歷史新高，楊雁斐直言：「大陸就業越來越卷，適當延遲畢業時間，做更多應聘準備」，以求找到更好的工作。「應屆畢業生身份在大陸比較重要，需要卡春招和秋招的時間線。」

楊雁斐也說，除了升學與就業考量之外，陸生爭取留在台灣相信不少人是基於私人因素，有可能結識了、或者想結識台灣伴侶，如果中途結婚、生小孩了，論文進度多受到影響。另一種可能則為沒有壓力者，希望「在生活中享受學習，在學習中體驗生活，時間線只是虛無，給自己更多時間思考人生和未來」，甚至想親眼見證更多的歷史時刻，捨不得做為第二故鄉的台灣山水人文。