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PARTY pic.twitter.com/trZFJaeEyA — Golden State Warriors (@warriors) April 1, 2023

這次「浪花三兄弟」又同場瘋狂飆分了！史蒂芬柯瑞1日攻下全場最高33分，克雷湯普生也有31分，普爾替補拿下27分，3人攜手幫助地主勇士130比115擊退馬刺，除搶2連勝，目前戰績41勝37敗，已經追平快艇並列西區第5，剩下4場例行賽更加關鍵。

儘管面對早已無緣季後賽的馬刺，勇士一開賽卻處落後窘境，直到上半場結束前，才靠普爾火力全開，一個人連拿12分，帶起12比2超前攻勢，打完上半場，勇士54比51領先，普爾半場15分，柯瑞也拿14分，克雷湯普生陷入低潮，半場投5中1，僅拿4分。

克雷湯普生雖在第三節回神，單節轟下16分，可是馬刺也追了上來，甚至打完前三節，反以88比87超前；幸好勇士末節一開始，靠著柯瑞接連兩顆三分球，打出11比2開局，接著更擴大領先到兩位數，馬刺雖想反撲，可惜勇士仍把主場勝利留下。

勇士除了浪花三兄弟，得分上雙只有庫明加的17分，另有8籃板，卓雷蒙格林雖然只拿4分，卻有11助攻、6籃板；馬刺以凱爾登強生22分最高，布萊漢也有19分，葛迪傑替補拿下14分、10籃板，迪歐普14分，馬穆克拉許維利13分、11籃板。