警方查緝林姓男子製作彩虹菸，也查扣持有的超跑。（翻攝照片）

林姓男子號稱彩虹菸教父，道上綽號「太陽瑞」，日前因毒品案件被判刑後逃亡，他低調在藝文特區租下豪宅製作彩虹菸，警方鎖定其位置前往查緝，起出彩虹菸1835支、半成品19公斤，估計市價2093萬元，持有的BMW i8、奧迪R8也被警方查扣。

據了解，林男曾是太陽會成員，2018年製作彩虹菸被逮，當時起出彩虹菸近3萬支。判刑後林男逃到海外，近年才回台。因林男需要資金重出江湖，在藝文特區租下豪宅做為製毒工廠，且多在夜深人靜時出沒，心想可以避免警方查緝，由桃園市刑事警察大隊、桃園警分局組成的專案小組仍持續追查，鎖定其位置。

警方見時機成熟，日前持搜索票攻堅，起出彩虹菸成品1835支，已混入毒品菸草半成品19100克，因每克可製成彩虹菸1支，可製成19100支，合計20935支，每支售價1000元，價值2093萬5000元，警方訊後依毒品危害防制條例送桃園地檢署偵辦。

桃園市警察局長吳坤旭表示，為強力掃蕩黑幫、落實「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，主動清查隱藏於一般社區、住宅等非公共場域犯罪。桃警團隊將強力掃蕩黑幫及斬斷幫派依附及賴以為生之行業，不讓歹徒存有苟且心態，讓民眾感受警察打擊犯罪、除惡務盡的決心，查緝毒品為當前治安重點工作，未來將賡續不定期執行專案臨檢，並以新世代反毒策略，朝以「人」為中心追緝毒品源頭，以「量」為目標消弭毒品存在，期望透過全面掃蕩、查緝，還給市民一個乾淨、活力、安全的生活環境，使桃園市成為最宜居的健康城市。