台瓜簽署基本合作協定 蔡英文：盼共創雙贏

蔡英文總統當地時間31日晚間赴瓜地馬拉文化宮，與瓜國總統賈麥岱進行會談，並見證兩國簽署「台瓜基本合作協定」，蔡英文表示，該協定為雙方技術合作交流，開創更多元、嶄新的面貌。期盼台瓜在堅實的合作基礎上，持續攜手努力，創造雙贏發展。

蔡英文搭乘的專機在今天下午2點抵達瓜京空軍基地，在與僑界及技術團成員茶敘後，前往文化宮接受賈麥岱總統的軍禮歡迎。

今天正逢瓜國「聖周」的「沈痛周五」，瓜方表示，當日依慣例，瓜國學生會赴文化宮廣場蒙面聚眾示威，因此建議我訪團座車改道自文化宮北門進入，周邊也布滿武裝軍警。原訂傍晚5點50分舉行的軍禮，顧及到該時段可能塞車，延到6點20分才舉行。

蔡英文與賈麥岱在隆重的軍禮後，進行兩國元首閉門會談，並見證兩國外長簽署「台瓜基本合作協定」，賈麥岱並贈勳蔡英文「金質五火山大十字勳章」，兩人隨後發表公開談話。

蔡英文首先對墨西哥移民拘留中心大火釀成慘重傷亡表達哀悼表示，在她來到瓜地馬拉之前，得知墨西哥移民中心火災意外事件，感到十分沉重不捨。「在這裡，我要向受難者和家屬，表達最深的哀悼」。

她說，今天再次訪問瓜地馬拉，她也要代表中華民國政府和人民，向賈麥岱所有的瓜地馬拉好朋友，致上誠摯的問候。上一次，她來瓜地馬拉訪問，是2017年。今天，當飛機緩緩降落時，看到記憶中壯麗的火山和湖泊，美景依舊，讓人很懷念。

蔡英文指出，過去幾年來，台灣和瓜地馬拉，也都有許多的進步和改變。我們看到，瓜地馬拉在賈麥岱總統的領導下，越來越繁榮發展。

當全球經濟受到疫情衝擊，她說，2021年，瓜地馬拉的經濟成長了百分之7.5％；上個月，「惠譽國際」更將瓜地馬拉，評為中美洲經濟復甦最快的國家，令人欽佩。

蔡英文強調，瓜地馬拉是台灣堅實的友邦，這幾年來，我們兩國在醫衛、經貿、以及基礎建設等領域，持續深化合作。她和賈麥岱也共同見證，兩國簽署「台瓜基本合作協定」，為雙方技術合作交流，開創更多元、嶄新的面貌。

不僅如此，她說，在疫情期間，我們兩國相互合作，僅用短短18個月的時間，完成設計、興建齊瑪德南戈公立醫院，並且落成啟用。在過程中，也為瓜地馬拉帶來經濟成長和就業機會。

蔡英文指出，台灣和瓜地馬拉是共享自由、人權等價值的民主夥伴。我們看到，賈麥岱總統多次公開向國際社會，表達支持烏克蘭，甚至親赴烏克蘭前線，以具體行動展現追求國際和平的理念。

她表示，去年，當中國對台灣進行軍演，瓜地馬拉在第一時間挺身而出，為台灣仗義執言。在各個國際場合，賈麥岱總統也透過致函、發言等多種方式，支持台灣的國際參與。

過去，賈麥岱曾用一段話，形容台灣和瓜地馬拉的關係表示，「所謂友誼，就是不離不棄，同甘共苦」。蔡英文說，對於這段話，她深有同感。能在困難中互相伸出援手，就是真正的朋友。「賈麥岱總統對台灣的情誼，令我們非常感動，也非常感謝瓜地馬拉對台灣的支持」。

她相信，民主夥伴團結合作，一定可以強化韌性，共同克服各項挑戰。也期盼台灣和瓜地馬拉，在堅實的合作基礎上，持續攜手努力，創造雙贏發展。