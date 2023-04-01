去年我國國人被詐騙金額數量龐大，其中不少是詐騙集團假冒名人，投放廣告進行投資詐欺，國民黨立委李貴敏痛批，政府花大錢成立「打詐國家隊」的成效到哪去了？雖行政院長陳建仁稱，當事人可透過撥打反詐騙專線通報，再由中央和社群平台聯繫下架，但政府該拿出誠意和辦法，要有明確SOP告訴民眾該如何應對冒名詐騙。

李貴敏說，真無法想像台灣面臨詐騙問題如此嚴重，光是去年國人因詐騙被害金額就超過新台幣60億，尤其投資詐騙暴增超過6600件，這還是未計算黑數的結果。甚至據聞，台灣已成為電信詐騙技術輸出國，國外黑幫專程引進相關產業人才到台灣來學習，「詐騙天堂」、「貪婪之島」惡名不脛而走，難道這就是「讓世界看見台灣」？政府花大錢成立「打詐國家隊」的成效到哪去了？

李貴敏指出，最近隨著網路影音平台或社交軟體普及化，過往就出現的投資詐騙、非法股友社改變做法，現透過假冒名人名號在社群平台投放釣魚廣告，或進行投資詐欺，受害者不計其數，遭冒名的名人也不堪其擾。

李貴敏表示，假冒名人的詐騙案早已相當猖獗，包括知名主持人如夏韻芬、陳文茜、白冰冰、吳淡如、周玉琴、沈春華等人都因此受害，也沒看到政府有效遏止，依舊束手無策。反倒是金管會主委肖像遭冒用後，廣告就迅速遭平台撤下。

她直言，這些名人遭到詐騙集團冒名、盜用頭像，不肖份子利用社群平台詐騙民眾加入所謂股友社、投資社團等，問題一直存在，只是名人已澄清、記者會也開、也否認了，詐騙廣告卻依舊在網路上流傳，民眾還是會被騙，「名人明明是肖像被盜用，卻成為被調查對象，甚至變成犯罪的嫌疑犯，的確非常無辜」。

李貴敏說，無論受害的名人或民眾，要的其實是政府要有明確的SOP，告訴大家如遇冒名詐騙，該做什麼動作來應對，不是等各單位推託或踢皮球。

李貴敏說，她為此多次提出質詢，要求政府拿出辦法。陳建仁雖表示，民眾可以透過撥打165反詐騙專線通報統一處理，可透過跟平台聯繫來協助下架。但實際上的成效、執行力，還需要觀察一段時間，而陳建仁昨備詢時也回應她，有誠心與決心把打詐工作做好，會在1個月內提出相關配套方案。

李貴敏表示，之前她們反映民眾抱怨詐騙廣告在Google和Meta流傳後，金管會在內的政府部會的確去和Google和Meta協調，也有一定的溝通。但其他社群平台會配合嗎？是不是也要繼續溝通？政府是不是該積極主動一點？不要立委或民眾推一下才動一動？

李貴敏強調，詐騙問題包括求職詐騙、網路投資詐騙，對人民造成很大困擾，尤其對銀髮族危害甚大。人民很想知道，政府和金管會到底做了什麼？除口頭敦促金融機構加強管理，還有甚麼方案？什麼時候可以杜絕冒名詐騙，不讓冒用名人詐騙廣告在網路瘋傳？政府應有規畫或宣示，並拿出誠意跟辦法來。