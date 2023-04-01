所有球迷還沉浸在天使外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）的「不看球」精彩接殺，但該球運氣成分偏多，今（1）日洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）則是真真實實演繹出色的守備功夫，幫助自己避免遭遇壘上有人的危機，最終洛磯也在弗里蘭6局無失分好投帶領下，以4比1擊敗教士，奪下開季2連勝。

教士開幕戰遭到洛磯痛擊失利，今天延續低迷的打擊手感，全場只擊出5支安打，其中3安由韓國好手金河成貢獻，弗里蘭主投6局只被敲3支安打，投出1次三振和1次保送，洛磯則在首局攻下2分，5上由老將布萊克曼（Charlie Blackmon）敲出2分炮。

收到了隊友們火力加持，弗里蘭以精彩美技做為回報，5下面對教士捕手奧斯汀諾拉（Austin Nola）被敲出三壘方向緩慢滾地球，因自家三壘手站位稍微靠後，這球只能由弗里蘭自己一個人處理，沒想到他不但成功將球接進手套，身為左投弗里蘭轉身後，以跳傳方式送往一壘，將諾拉給刺殺出局，過去在艾瑞納多（Nolan Arenado）身上才有機會目睹的跳傳身影，弗里蘭重新演繹了這套優美動作。

教士8局下靠著波格茲（Xander Bogaerts）高飛犧牲打搶回1分，但仍於事無補，最終以1比4再次敗下陣來，季前被《ESPN》評選有望奪下國聯冠軍的教士，面對弱旅卻以2連敗做為開局。