花蓮縣府2016年在前縣長傅崐萁任內提前廢止礦石景觀稅每公噸10元稅率，並訂定新法調漲70元送議會審議通過，花蓮福安礦業不滿徵收超出稅法30％漲幅限制，提行政訴訟，連同之前最高行政法院駁回縣府上訴的4件定讞判決，有7件課稅案全被法院認定為非法課稅。縣府發表聲明，強調福安礦業7件訴訟多繳金額為2億5129萬元，絕無債留子孫疑慮；待收到判決書後將研議提起再審及聲請釋憲。

花蓮縣府從2009年起訂定《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》，課徵稅額每公噸從一開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，前縣長傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法，另制定新法提高到100元送議會審議。

有水泥業者認為漲幅達到7倍過大，以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，把2016到2019年收到的7件課稅處分合計6億多元，向法院提出行政訴訟。

縣府指出，本案2016年經第18屆議會23位議員連署提案議，建議提高特別稅課徵標準至每公噸100元，臨時大會共識議決課徵標準為每公噸70元，縣府與議會完全依據地方自治條例精神辦理。此案經呈報中央財政部、經濟部、內政部及行政院主計總處進行適法性實質審查，財政部准予備查後公告施行。並非違法課徵。

花蓮縣礦石廠商優26家到30家，其中以亞泥、台泥、福安等三家為大戶，統計近年平均、亞泥占百分之33，台泥占百分之38，福安占百分之13，合計約百分之85。從2016年及2020年重行制定開徵礦石特別稅，至2021年8月31日止施行屆滿，總計徵收50億6324萬元。

聲明指，花蓮兩大礦權業者台泥、亞泥從2016年起共繳納35億1757萬元。每公噸課徵70元，福安礦權每期提起行政訴訟僅繳納半數即每公噸35元，若每公噸改按13元計徵，僅多繳2億5129萬元。花蓮縣礦石稅1年約徵收9億多元，福安礦權業者提起行政救濟僅繳半數，每年實際約繳1億多元，占比小，不會有債留子孫之疑慮。

縣府認為，高等行政法院判決傾向財團，未尊重立法及解釋主管部會，造成花蓮縣重大影響，此外，本案裁判疑有「適用法規顯有錯誤」，俟收到最高行政法院判決書，將與律師團共同研議，依法將提起再審之訴及聲請釋憲。