員警發現機車置物箱內有8萬元現金，立即詢問陳男用途。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

陳男得知差點被騙後，趕緊再將前存回戶頭。松山分局員警在路口宣導行人交通安全。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名陳姓男子，日前在人行道上違規騎車遭員警攔下，原本要被開單告發的陳男，事後竟然沒有不悅，反而慶幸自己「賺」了7萬多元，頻頻感謝員警的幫忙。

大安分局和平東路派出所員警陳虹羽巡邏時，發現陳男違規行駛在人行道上，陳員立即上前攔查，請陳男出示證件。正當陳男打開機車座墊欲取出證件時，員警赫然發現車廂內有大筆現金，立即起疑詢問陳男這筆款項是做何用途。

陳男一開始唯唯諾諾地表示，是要借款給一名叫「龍哥」的男子，但員警察覺有異，直覺他可能是遇到詐騙，經再次詢問後，陳男才坦承在交友網站上認識一名美女，雙方約好要見面，但女子要求要先買8萬元的遊戲點數做為保證金，於是他興沖沖地跑去提領了8萬元，正準備趕往超商，結果因違規遭警方攔下。

員警耐心向陳男解說他遇到了假交友詐騙，並舉出多起案例，陳男這才恍然大悟驚覺自己差點被騙，幸好及時保住血汗錢。但是警方仍依法開單告發，陳男收到罰單後頻頻感謝員警，讓員警笑說還是第一次遇到這種情況，並要他趕緊將8萬元存回銀行帳戶內。

大安分局表示，假投資、假交友詐騙案件層出不窮，網路、手機APP、Line通訊軟體等交友訊息，多有詐騙陷阱，若對話內容中出現要求匯款投資、購買遊戲點數等，均有可能是詐騙集團伎倆，千萬不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。