高雄三民區今日上午發生離奇車禍，警消到場後發現肇事車輛已無人影。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區今日上午發生離奇車禍，警消到場後發現肇事車輛已無人影。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日上午9時許三民區發生離奇車禍，一輛黑色轎車行經澄清路時，衝撞上路旁停車格內的銀色轎車後翻覆，當場四輪朝天。警消獲報到場，發現黑車內已不見人影，疑似肇事駕駛等人從車內爬出逃逸。警方目前透過車牌掌握黑、銀車主，將通知到案說明釐清案情，並調閱周邊監視器查明黑車駕駛；而黑車駕駛肇事逃逸，依道交條例最高可處3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣駕照1至3個月。

今日上午9時許，黑車行經覺民、澄清路口時，撞上停在滯洪池旁路邊停車格內的銀車，當場翻覆四輪朝天，而銀車左車尾遭撞毀，路過民眾見狀趕緊報警求助。

三民二分局警消上午9時27分許獲報，消防隊出動2車5人前往現場救援，救援人員到場時，發現黑車內已空無一人，疑似駕駛或乘客肇事後逃離現場。

警方初步查看黑車，車內尚未發現違禁品，透過車牌找到黑、銀車車主，銀車車主為32歲徐姓車主，然而黑車車主戶籍地遠在桃園，疑似將車借給友人，目前警方通知雙方到案說明，同時調閱周邊監視器，查明肇事逃逸的黑車駕駛身分。

警方表示，黑車駕駛肇事後離開現場，違反《道路交通管理處罰條例》第62條，可處新台幣1000至3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣駕照1至3個月。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。