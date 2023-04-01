《中國體育報》報導，大陸國家體育總局1日上午召開中共黨組擴大會議，通報杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查情況。與會者一致表示，堅決擁護中共中央決定，支持、全力配合中共中央紀委國家監委嚴肅查處足球領域腐敗問題，不斷推進體育領域全面從嚴治黨向縱深發展。

會議強調，中共二十大對堅定不移推進全面從嚴治黨作出全面部署。嚴肅查處杜兆才案件，再次彰顯了中共中央深化全面從嚴治黨，堅定不移懲治腐敗，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰的堅定意志和堅強決心。近期足球領域腐敗案件再次說明，體育系統反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，體育總局各級黨員幹部必須舉一反三，警鐘長鳴。

會議指出，中共二十大後，中共中央首輪巡視即安排對體育總局黨組開展機動巡視，充分體現了黨中央對體育工作的高度重視和堅決治理體育領域腐敗問題、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題、加快建設體育強國的鮮明政治導向。體育系統要全力支持配合中央巡視工作，嚴肅政治紀律，牢記政治責任，圍繞新時代新征程體育事業改革發展使命任務，堅定不移正風肅紀反腐，不斷深化作風建設，一刻不停推進總局全面從嚴治黨向縱深發展，切實為開創體育強國建設新局面提供堅強政治和紀律作風保障。

會議要求，總局系統各級黨員幹部要深刻認識堅定不移懲治腐敗的極端重要性，在加快體育強國建設、推動本部門本單位工作健康有序開展上下功夫，持續淨化體育領域政治生態，不斷營造風清氣正的體育發展環境。