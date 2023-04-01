警方搜查易藏匿爆裂物的可疑處所。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方呼籲民眾如有發現可疑人事物，立即通知警方。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

清明連假首日，驚傳匿名恐嚇事件，揚言要在桃園機場捷運A1台北車站放炸彈。對此，桃捷公司表示，接獲通報後立即啟動安全保護SOP並第一時間報警，正會同捷警隊與保全等人，展開安全巡檢作業。警方表示，恐嚇人士署名「邢泰劍」並在信中提到已在台北車站A1站裝設4顆炸彈，目前警方綿密巡邏中。

桃捷公司說明，桃園捷警隊今日上午轉知有恐嚇炸彈訊息，桃捷運務處人員立即啟動A1台北車站安全保護SOP作業，第一時間報警，並會同捷警隊、保全人員及清潔人員，共同展開安全巡檢作業，同時在全線車站公共區域及各班列車加強巡檢。

桃捷公司表示，目前為止確認未發現可疑事物，仍將持續巡檢，增加車站及列車巡檢頻率，並留意進出車站的可疑人事物，呼籲乘客勿恐慌，請安心搭乘。

桃園機場捷運警察隊指出，今接獲總統府來電稱「寫信給總統」民意信箱中有不明人士署名「邢泰劍」的恐嚇信件，內容寫道「4顆遙控炸彈已安裝在桃園機場捷運A1台北車站某處，一顆遙控炸彈安裝在桃園機場捷運A1台北車站男廁所，中午11點30分，引爆炸彈，並且YouTube同步直播」。桃園市警察局長吳坤旭得知後，立即指示桃園捷運警察隊、保安大隊、刑事警察大隊等單位加強巡邏安檢，同時呼籲民眾如有發現可疑人事物，立即通知警方。

警方表示，為防範案件發生，捷警隊員警以綿密巡邏方式巡視站體月臺層、穿堂層、售票處，併就機場捷運各站體內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物的可疑處所，積極針對行跡可疑人士進行盤查，嚴密防範危安事件發生，確保民眾搭乘安全。

桃園警方除加強編排巡邏及守望勤務外也呼籲民眾，搭乘捷運時應提高警覺注意身旁人事物，若在列車上發現任何異狀，請保持冷靜勿驚慌立即按壓對講機通知司機員、行控中心，或於車站內通知警察或站務人員，以利警方了解情況。