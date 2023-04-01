清明連假首日國道多個路段紫爆，一名網友分享塞車慘況，坦言已經為了要避免塞車提早出門，但早上6點的時候國道就已經變成巨型停車場，開車的速度只能維持在20-30公里，引起網友討論，不少人大嘆，在連假期間出門玩，真的很勇敢。

一名網友今在臉書社團《爆廢公社》上分享，為了避開連假塞車的慘劇，他們趕在6點之前上高速公路，但還是阻擋不了遇到塞車的命運，看著儀表板上時速只有20到30公里，前面長長的車潮看不到盡頭，國道一時之間竟然變成一座超大型的停車場。

網友分享，為避開連假塞車的慘劇，趕在6點之前上高速公路，但還是大塞車。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文引起網友討論，「超長連假出門玩就是這樣，路上、停車場和觀光景點都大排長龍」、「選擇連假出遊真的很有勇氣」、「依照往年的慣例，今天仍是躺床上看『塞車地獄』的照片」、「不是早就知道連假會塞車了」。

另有老司機分享，大家現在都有意識稍微提早一點出門，如果真的想要避開塞車的狀況，最好是在半夜的時候就要出門。「我比較聰明，晚上12點就上國道，沒塞到就到台中了」、「應該提早2-3點出門的」。